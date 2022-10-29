Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що російські війська не просуваються в районі Бахмута, Донецької області чи будь-де ще вздовж лінії фронту. Російські пропагандисти поширюють наратив про те, що РФ досягає значного прогресу в Бахмуті. Він покликаний покращити моральний дух військових та особистий статус власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, чиї сили значною мірою відповідальні за мінімальні успіхи в області.

Насправді росіяни здійснили обмежене просування до українського опорного пункту в Бахмуті, але вони рухаються повільно та зазнають великих втрат. Пригожин визнав повільний темп наземних операцій навколо Бахмута 23 жовтня і заявив, що вони просуваються лише на 100-200 м на день, що, як він абсурдно заявив, нібито є нормальною швидкістю.

Водночас орієнтовно 24 жовтня українські війська відбили бетонний завод на східній околиці Бахмута. Українські військові офіційні особи 16 жовтня заявили, що росіяни збрехали про захоплення кількох міст поблизу Бахмута протягом останніх кількох днів, хоча ЗСУ втримали свої позиції.

"Російські війська, ймовірно, фальсифікують заяви про просування в районі Бахмута, щоб показати, що досягають успіхів принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та півдні України. Така ​​швидкість просування свідчить про невдачі, а всі заяви про прогрес - перебільшені", - дійшли висновку в ISW.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb