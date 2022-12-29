Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".



"У Бахмуті зосереджена велика кількість вагнерівців, а ми знаємо, що у Пригожина з керівництвом армії РФ неприязні стосунки. Нам може бути на руку ця ситуація. Російське командування в особі Герасимова і Шойгу можуть залишити Пригожина сам на сам зі своїми силами для атак біля Бахмута. Метою цього може бути перевірка Пригожина на міцність, мовляв, покажи який ти полководець і головнокомандувач. Ніби критикувати простіше, ніж отримувати успіх. В той час як вони самі, Герасимов і Шойгу, можуть готувати удари на інших напрямках. Зокрема, у напрямку Сватового і далі на Куп’янськ, або планувати наступальні дії на Півдні", - вважає Мусієнко.



Військовий експерт також додав, що ЗСУ можуть наступати у напрямку Кремінної.



"Військам агресора не вдасться вийти на адмінкордони Донеччини. Стратегічна мета ворога - це не просто захопити Бахмут, це одна з його цілей. Росіяни хочуть якомога більше відтягнути наших сил на Бахмутський напрямок, щоб ЗСУ не змогли консолідувати свої потужності та створити ударне угруповання й рушити у контрнаступальні дії на інших напрямках. Росіяни злякалися, що українське військо піде на Мелітополь, а втрата Півдня - це поразка для військ агресора у війні. Ворожою метою оборони Півдня і є Бахмут, де вони відтягують наші сили. Попри стратегічний задум ворога, йому це не вдається", - додав Мусієнко.

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