ЗСУ наблизилися до Кремінної, росіяни готуються оборонятися біля Луганська, - Генштаб
Протягом тижня Сили оборони України просунулись на відстань до 2,5 км в напрямку Кремінної, а росіяни готують плацдарм для відступу біля Луганська
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center.
За його словами, серед офіцерського складу штабу 2-го армійського корпусу противника з місцем дислокації у Луганську циркулює інформація про поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська.
При цьому зазначається, що у разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до Луганська, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з-поміж мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон.
- 7 грудня голова Сєверодонецької РА Власенко заявив, що Кремінна - це плацдарм для подальшого звільнення Луганщини. "Кремінна розташована окремо від трикутника Рубіжне - Сєверодонецьк - Лисичанськ. Під час окупації Кремінна була осторонь. Тому, це місто може стати непоганим плацдармом для подальшого звільнення Луганщини".
- 21 грудня Гайдай заявив, що ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватового до Кремінної.
- 24 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни вивезли окупаційну адміністрацію з міста Сватове.
- Станом на 26 грудня аналітики Deep State пишуть, що в Луганській області в районі Сватове - Кремінна тривають позиційні бої, окупанти перекинули у сектор додаткові сили, зокрема найманців із ПВК Вагнера.
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