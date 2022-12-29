Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center.

За його словами, серед офіцерського складу штабу 2-го армійського корпусу противника з місцем дислокації у Луганську циркулює інформація про поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська.

При цьому зазначається, що у разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до Луганська, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з-поміж мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон.

7 грудня голова Сєверодонецької РА Власенко заявив, що Кремінна - це плацдарм для подальшого звільнення Луганщини. "Кремінна розташована окремо від трикутника Рубіжне - Сєверодонецьк - Лисичанськ. Під час окупації Кремінна була осторонь. Тому, це місто може стати непоганим плацдармом для подальшого звільнення Луганщини".

21 грудня Гайдай заявив, що ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватового до Кремінної.

24 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни вивезли окупаційну адміністрацію з міста Сватове.

Станом на 26 грудня аналітики Deep State пишуть, що в Луганській області в районі Сватове - Кремінна тривають позиційні бої, окупанти перекинули у сектор додаткові сили, зокрема найманців із ПВК Вагнера.

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