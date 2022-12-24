Про це Гайдай повідомив у telegram.

"Ми ще ближче до Сватового: окупанти вивезли з окупованого міста "ленерівську" адміністрацію. Щури побігли, рашисти вже відчувають наближення ЗСУ, тож збирають награбоване та їдуть на Луганськ", - написав Гайдай.

За його словами, українські військові за минулу добу відбили наступи в райони Стельмахівки та Білогорівки, а росіяни продовжують обстрілювати нещодавно звільнені населені пункти та застосовують іранські дрони та рактені комплекси С-300.

"Поки що все стабільно. Повідбивали наступи й в Стельмахівці, і так само в Білогорівці. Росіяни постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно деокуповані. По Невському та Макіївці гатять постійно. Іноді й танки намагаються десь прорватися", - розповів Гайдай.

21 грудня Гайдай заявив, що ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватового до Кремінної.

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