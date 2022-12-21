Про це заявив у ефірі єдиного телемарафону очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Від Сватова до Кремінної все ж таки успіх на боці Сил оборони України. Там наші захисники мають успіх, але опір дуже важкий, дуже багато там усіляких військ, там і "СОБР", якісь "Барси", кадирівці десь на другому плані як заградзагони, і буряти, і свіжомобілізовані і зеки, кого там тільки немає", - сказав Гайдай.

При цьому очільник області наголосив, що звільнення Луганщини дається важко.

"Дуже важко дається кожен метр звільненої Луганщини, тому що був час у російських окупаційних військ замінувати там все, привезти величезну кількість особового складу. Я можу сказати зі спілкування з деякими бійцями, вони кажуть, що іноді просто навіть морально важко, тому що вони (ЗСУ - ред.) їх (окупантів - ред.) косять десятками, і вони (окупанти - ред.) все одно новими хвилями йдуть. Тобто ніхто не рахує взагалі тих свіжомобілізованих чи зеків", - сказав Гайдай.

Голова Луганської ОВА також розповів, що впродовж останніх тижнів дуже важкі бої тривали в районі Білогорівки: окупанти цілодобово обстрілювали українських військових із артилерії та авіації, намагалися продавити оборону.

"Цей плацдарм дуже важливий до окупантів і вони підійшли впритул. Зараз (ЗСУ - ред.) ситуацію повністю стабілізували, відбили всі атаки і закріпилися", - сказав Гайдай.

Очільник Луганщині також додав, що хоча луганський напрямок такий самий важкий, як донецький, проте Бахмут має для росіян символічне значення і ситуацію в районі цього міста Донеччини Гайдай назвав "просто пеклом".

Раніше голова ВА Сєверодонецького району Роман Власенко заявив, що на Луганщині логістика росіян погіршується з кожним днем.

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