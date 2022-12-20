На Луганщині погіршується логістика росіян, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що ЗСУ намагаються активізувати наступальні дії на напрямку Сватове - Кремінна
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Українські захисники тримають оборону в Білогорівці та намагаються активізувати наступальні дії у Кремінній й Сватовому. Навколо Кремінної ситуація покращилася на нашу користь. Триває розвідка боєм на цих напрямках. У районі Кремінної ЗСУ мають більше успіхів та перспектив", - підкреслив Власенко.
За словами голови ВА Сєверодонецького району, на Луганщині логістика росіян з кожним днем погіршується.
"Дорога Р-66 перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Окупаційні підрозділи, які розташовані у Кремінній та Рубіжному, вже мають проблеми з логістикою. Відпрацьовуємо ворожі склади з БК у Попасній та Рубіжному. ЗСУ наближають перемогу та деокупацію Луганщини", - додав Власенко.
- Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.
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