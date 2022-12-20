Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Солдати Білорусі та РФ продовжують перебувати поблизу кордонів з Україною, а ЗСУ відбили атаки біля 10 міст та сіл, - зведення Генштабу

Солдати Білорусі та РФ продовжують перебувати поблизу кордонів з Україною, а ЗСУ відбили атаки біля 10 міст та сіл, - зведення Генштабу

20 грудня, 2022 вiвторок
08:13
війна з Росією ЗСУ

Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 грудня.

Ворог завдає ракетних та авіаційних ударів й утримує підрозділи ЗС Білорусь та РФ в прикордонних районах

Протягом доби,19 грудня, противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

На Волинському і Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Тимоновичі, Карповичі і Костобобрів Чернігівської області та Нововасилівка, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля і Їздецьке на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах тридцяти населених пунктів. Зокрема, це - Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Під ураження потрапили райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

ЗСУ завдали ударів по районах зосередження окупантів й відбили атаки на Луганщині й Донеччині

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.

Підтверджені втрати Росії

Ворог продовжує зазнавати втрат, підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня поточного року в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.

  • У понеділок, 19 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Херсону, вбивши місцевого жителя, пошкодивши будівлі місцевої школи, військової адміністрації та по будівлі ще одного держзакладу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Новини
Росія
Білорусь
Київщина
Луганщина
Сумщина
Херсонщина
Житомирщина
Чернігівщина
Донеччина
Мар’їнка
Рівненщина
Опитне
Запорізька область
Бахмут
Макіївка
новини Волині
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Автор Антін Борковський
18 грудня, 2022 неділя
Росіяни посилюють свої війська і вчаться, але не нападуть на Київ, - генерал Скшипчак
19 грудня, 2022 понедiлок
Україну попередили про можливе призупинення членства в УЄФА та ФІФА
Путін Байден
Автор Антін Борковський
18 грудня, 2022 неділя
Нарешті Захід дозрів і остаточно визначився із вироком Путіну, - Піонтковський
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.07
    Продаж 42.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
20 грудня
08:30
Метро Київ
У роботі київського метро стався збій: рух потягів червоною лінією здійснюється від станції "Академмістечко" до "Арсенальної"
08:30
на фото: руйнування
Упродовж ночі росіяни гатили по Нікопольщині: пошкоджені лінії електропередачі, газопроводи й будинки
08:18
Швеція - НАТО
У Швеції одному з підозрюваних у шпигунстві на користь Росії загрожує довічне ув'язнення
08:09
OPINION
Юрій Бутусов
Чому законопроєкт про кримінальну відповідальність військових є шкідливим
07:18
Лукашенко путін
ISW: Лукашенко відхилив зусилля Путіна щодо подальшої російсько-білоруської інтеграції
07:10
на фото: купюра
Велика Британія показала банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ
06:45
Пожежа в Брянській області
У Брянській області частково знеструмлене селище й пошкоджені залізничні шляхи, місцева влада звинувачує ЗСУ в обстрілі
06:35
ІДІЛ
Бойовики ІДІЛ розстріляли селян та автівку з цивільними в Іраку, є загиблі
06:05
Google
Google анонсував новий додаток, що розпізнає нерозбірливий почерк лікарів
06:00
Туреччина солдати
Греція та Туреччина провели таємні переговори за посередництва Німеччини
05:58
Білий дім
Америка стежить за розміщенням російських сил у Білорусі, - Білий дім
05:36
Полонений
У ГУР назвали, кого РФ забирає на обмінах полоненими найрідше
05:30
Радбез ООН
ООН "вивчає інформацію" про надання Іраном безпілотників, якими Росія тероризує Україну
05:03
Ентоні Блінкен
Держдеп США: під час візиту Блінкена у Китай "війна РФ проти України буде на порядку денному"
04:39
Ілон Маск
Маска запросили в Європарламент на розмову щодо ситуації з Twitter, – Politico
04:16
МВФ
МВФ схвалив нову моніторингову програму, яка залучатиме донорів для України
03:57
лукашенко з путіним
США пригрозили Білорусі новими санкціями у разі активнішої допомоги Москві у війні з Україною
03:30
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Впродовж 19 грудня Сумщина зазнала 83 обстріли окупантів
03:03
Валерій Залужний
"Армія тримається на дисципліні": Залужний підтримав закон про посилення покарань для військовослужбовців
02:37
"Напевно орки перевіряють новорічні салюти": у Мелітополі пролунали два вибухи
02:10
Віталій Кличко
У Києві після нічного обстрілу РФ не працюють 10 котелень, 144 будинки без тепла, - Кличко
01:43
Міхеїл Саакашвілі
Зеленський просить владу Грузії "проявити милосердя" і відпустити Саакашвілі на лікування за кордон
01:15
Еммануель Макрон
Лідери країн Північної Європи на саміті JEF розкритикували заяву Макрона про "гарантії безпеки" для Росії
00:48
Володимир Зеленський
1300 км лінії фронту: Бахмут ламає не тільки армію РФ, а й російських найманців, - Зеленський
00:26
КСУ
Закон про КСУ: Венеційська комісія рекомендує, щоб більшість експертів з відбору суддів були незалежними
00:16
Внаслідок ракетного удару РФ по Херсону загинув мирний житель, зруйновано школу та будівлі держзакладів
2022, понедiлок
19 грудня
23:42
Німеччина уряд
У Німеччині заморожені близько 5 млрд євро активів через санкції проти РФ
23:07
Дональд Трамп
Штурм Капітолія: комітет Конгресу США рекомендував звинуватити Трампа у злочинах за чотирма статтями
22:55
"Плювок в обличчя воїнам і волонтерам": нардепка-"слуга" Янченко заявила про вихід з партії через вчинок очільниці "СН" Шуляк
22:23
нафта ембарго санкції
У Путіна прокоментували запровадження стелі цін на газ країнами ЄС
22:11
смартфон_інтернет
У Києві та області покриття інтернету після російської атаки впало на 50%, - організація з кібербезпеки NetBlocks
21:50
Польща
"Жодного умислу завдати шкоди не було": у ДСНС прокоментували вибух у штаб-квартирі польської поліції
21:39
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія перенесла запуски дронів-камікадзе по Україні з Криму до Краснодарського краю. Колонка Сергія Згурця
21:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Візит Путіна до Білорусі, відбір на Євробачення в укритті, ідентифікація жертв агресії Росії та післяпологова депресія біженок. Світові ЗМІ про Україну 19 грудня
21:27
Порошенко на День святого Миколая привіз у Миколаїв мобільну котельню: десятки тисяч людей зможуть впевненіше пережити цю зиму
21:25
на фото: міністри оборони України та Болгарії
До України з візитом прибув міністр оборони Болгарії Стоянов
20:32
На фото Михайло Подоляк
Питання існування Білорусі та посилення армії РФ: ОП і розвідка прокоментували візит Путіна до Лукашенка
20:18
Ексклюзив
На фото військові техніка ЗСУ
У ворога на Бахмутському напрямку немає жодних стратегічних та тактичних успіхів, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Кіссінджер і порожнеча
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 299-го дня війни: виплати військовим, звитяги ЗСУ на фронті, відкриття станцій метро
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV