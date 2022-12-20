Про це розповів пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук, повідомляє у Facebook Херсонська міська рада.

Близький загиблого мирного жителя розповів, що чоловік працював таксистом і перебував у машині на вулиці в пошуках роботи, коли біля машини прилетів російський снаряд.

"Один із російських ударів прийшовся на будівлю місцевої гімназії - це середня школа. Снаряд влучив у дах будівлі", - додав Плетенчук.

Внаслідок удару по військовій адміністрації зруйновано частину будівлі, а в інший держзаклад окупанти поцілили ракетою С300.

Пресофіцер комендатури оборони Херсон також розповів про зброю, з якої росіяни стріляють по місту.

"Одним із основних засобів для обстрілів міста Херсон залишається ракетна система залпового вогню "Град", яким росіяни постійно обстрілюють місто. ... Ворог почав застосовувати ракетну систему протиповітряної оборони С300 проти міста Херсон, що є досить знаковим. Це може означати лише те, що вони вже намагаються уразити Херсон з більшої відстані, отримавши відсіч на близькій дистанції", - сказав Плетенчук.

Раніше заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про обстріл росіянами будівлі Херсонської ОВА.

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