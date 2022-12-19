Російськими обстрілами пошкоджено будівлю Херсонської ОВА

Про це у телеграмі повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Чергова атака прийшлась на центр міста, внаслідок чого знову було пошкоджено будівлю Херсонської ОВА.

14 грудня війська РФ завдали удару з РСЗВ по Херсону: під ураженням опинилася будівля обласної адміністрації.

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