Російськими обстрілами пошкоджено будівлю Херсонської ОВА
У понеділок, 19 грудня, внаслідок обстрілів росіян було пошкоджено будівлю Херсонської ОВА
Про це у телеграмі повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Чергова атака прийшлась на центр міста, внаслідок чого знову було пошкоджено будівлю Херсонської ОВА.
- 14 грудня війська РФ завдали удару з РСЗВ по Херсону: під ураженням опинилася будівля обласної адміністрації.
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