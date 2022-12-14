Окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА

Про це інформував заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Зазначається, що 14 грудня близько 11:00 війська РФ завдали удару по Херсону. Від атаки з реактивних систем залпового вогню ураження зазнала будівля ОВА, відомо про пошкодження двох поверхів будівлі. Попередньо, постраждалих немає.

Нагадаємо, у Херсонській області одна людина загинула та одна отримала поранення у результаті російських обстрілів 13 грудня.