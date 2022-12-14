Окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА
14 грудня війська РФ завдали удару з РСЗВ по Херсону: під ураженням опинилася будівля обласної адміністрації
Про це інформував заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.
Зазначається, що 14 грудня близько 11:00 війська РФ завдали удару по Херсону. Від атаки з реактивних систем залпового вогню ураження зазнала будівля ОВА, відомо про пошкодження двох поверхів будівлі. Попередньо, постраждалих немає.
- Нагадаємо, у Херсонській області одна людина загинула та одна отримала поранення у результаті російських обстрілів 13 грудня.
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