Окупанти 42 рази обстріляли Херсонщину, загинула людина
У Херсонській області одна людина загинула та одна отримала поранення у результаті російських обстрілів 13 грудня
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
"Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, є жертви серед цивільного населення. Російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення.
- Упродовж 8 грудня війська РФ здійснили 68 обстрілів Херсонської області. Від вогню мінометів, артилерії, танків та РСЗВ постраждала цивільна інфраструктура, восьмеро людей були поранені.
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