Окупанти  42 рази обстріляли Херсонщину, загинула людина

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.



Згідно з інформацією, є жертви серед цивільного населення. Російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення.

Упродовж 8 грудня війська РФ здійснили 68 обстрілів Херсонської області. Від вогню мінометів, артилерії, танків та РСЗВ постраждала цивільна інфраструктура, восьмеро людей були поранені.

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