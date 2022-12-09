Про це інформував заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Протягом доби 8 грудня окупанти завдали 68 ударів по території Херсонської області. Ворог гатив з усього спектра озброєння: мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.

В обласному центрі війська РФ поцілили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі.

Внаслідок атаки восьмеро місцевих мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, ранком 9 грудня Генштаб інформував, що упродовж попередньої доби росіяни завдали 5 ракетних та 3 авіаційних удари по Україні.

За добу 8 грудня війська РФ ударили ракетами та артилерією по Куп‘янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківщини. Внаслідок атак троє людей госпіталізували

У ніч на 9 грудня на території Нікопольського району Дніпропетровської області російські окупанти гатили по населених пунктах - обірвана лінія електропередачі, пошкоджені будинки.

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