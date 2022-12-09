Ворог 68 разів обстріляв Херсонщину з різних видів зброї, вісім цивільних отримали поранення
Упродовж 8 грудня війська РФ здійснили 68 обстрілів Херсонської області. Від вогню мінометів, артилерії, танків та РСЗВ постраждала цивільна інфраструктура, восьмеро людей поранені
Про це інформував заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Протягом доби 8 грудня окупанти завдали 68 ударів по території Херсонської області. Ворог гатив з усього спектра озброєння: мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.
В обласному центрі війська РФ поцілили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі.
Внаслідок атаки восьмеро місцевих мешканців отримали поранення.
- Нагадаємо, ранком 9 грудня Генштаб інформував, що упродовж попередньої доби росіяни завдали 5 ракетних та 3 авіаційних удари по Україні.
- За добу 8 грудня війська РФ ударили ракетами та артилерією по Куп‘янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківщини. Внаслідок атак троє людей госпіталізували
- У ніч на 9 грудня на території Нікопольського району Дніпропетровської області російські окупанти гатили по населених пунктах - обірвана лінія електропередачі, пошкоджені будинки.
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