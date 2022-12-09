Окупанти за добу завдали ударів по чотирьох районах Харківщини: уражена цивільна інфраструктура, троє людей поранені
За добу 8 грудня війська РФ ударили ракетами та артилерією по Куп‘янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківщини. Внаслідок атак троє людей госпіталізували
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Протягом доби 8 грудня війська РФ завдали ракетних ударів по території Харківщини, також здійснили артилерійські обстріли. Під ураженням опинилися Куп'янський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський район.
У Куп'янську через обстріли сталося займання в складських приміщеннях продовольчого підприємства. Зазначається, що люди не постраждали.
Після 20:30 год по Безлюдівській громаді Харківського району нанесли ракетний удар: пошкоджені будинки, загорілися господарчі споруди та автомобілі.
Близько 21:00 ворог завдав ракетних ударів по Пісочинській громаді: уражено приватні домівки, дахи будинків та господарські приміщення.
Екстрена медична допомога госпіталізувала троє людей. Серед них жінки 41-го та 64-х років, їхній стан середній. Чоловік 40 років перебуває у важкому стані. Ще одній людині надали допомогу на місці.
Голова ОДА також звітує, що упродовж доби піротехніки ліквідували 122 вибухонебезпечні предмети.
- Нагадаємо, ранком 9 грудня Генштаб інформував, що упродовж попередньої доби росіяни завдали 5 ракетних та 3 авіаційних удари по Україні.
- У ніч на 9 грудня на території Нікопольського району Дніпропетровської області російські окупанти гатили по населених пунктах - обірвана лінія електропередачі, пошкоджені будинки
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