Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Понад 12 годин тривоги й обстріл трьох громад", - пише очільник області.

Уночі 9 грудня російські загарбники гатили "градами" та важкою артилерією по Нікопольському району.

Зокрема під приціл рашистів потрапили Мирівська, Червоногригорівська та Нікопольська громади.

"У Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач", - написав Резніченко.

Усі деталі обстрілів з’ясовують.

Серед мирних жителів ніхто не постраждав.

"У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

У ніч на 7 грудня росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, унаслідок чого пошкоджено будинки та газопроводи.

За ніч 8 грудня російські загарбники 7 разів атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під вогнем РФ опинилися три громади.

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