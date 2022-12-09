Понад 12 годин тривоги: Нікопольщину у ночі накривали російські "гради", обірвана лінія електропередачі
У ніч на 9 грудня на території Нікопольського району Дніпропетровської області російські окупанти гатили по населених пунктах - обірвана лінія електропередачі, пошкоджені будинки
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Понад 12 годин тривоги й обстріл трьох громад", - пише очільник області.
Уночі 9 грудня російські загарбники гатили "градами" та важкою артилерією по Нікопольському району.
Зокрема під приціл рашистів потрапили Мирівська, Червоногригорівська та Нікопольська громади.
"У Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач", - написав Резніченко.
Усі деталі обстрілів з’ясовують.
Серед мирних жителів ніхто не постраждав.
"У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.
- У ніч на 7 грудня росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, унаслідок чого пошкоджено будинки та газопроводи.
- За ніч 8 грудня російські загарбники 7 разів атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під вогнем РФ опинилися три громади.
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