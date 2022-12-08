Окупанти гатили по Нікопольщині з "градів" і важкої артилерії: випустили понад 70 снарядів

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У ніч з 7 на 8 грудня окупанти обстріляли з "градів" та важковї артилерії Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку громади.

"У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів. Минулося без загиблих та поранених", – повідомив Резніченко.

Працівники ДСНС продовжують обстеження територій, з'ясовують деталі обстрілів.

У решті районів Дніпропетровщини сирена попереджала про небезпеку, проте обійшлося без прильотів.

У ніч на 7 грудня росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, унаслідок чого пошкоджено будинки та газопроводи.

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