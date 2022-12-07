Внаслідок ударів ворога по Нікопольщині пошкоджені будинки та газопроводи, ЗСУ збили 8 безпілотників РФ
У ніч на 7 грудня росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, унаслідок чого пошкоджено будинки та газопроводи
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Він зазначив, що окупанти атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "ураганами". Військові з повітряного командування "Схід" збили вісім безпілотників, попередньо Shahed-136.
Під ворожі атаки потрапили дві громади Нікопольщини - Марганецька та Нікопольська. Унаслідок семи атак "ураганів" у самому Нікополі пошкоджено до десятка приватних будинків, господарських споруд, газопроводи, а також кілька магазинів, офісні будівлі та коледж. Люди не постраждали.
- У ніч на 7 грудня російські окупанти завдали удару двом громадам Запорізького району Запорізької області, унаслідок чого троє людей зазнали поранень.
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