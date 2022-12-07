У Запоріжжі прогриміли вибухи

Про це повідомляють жителі Запоріжжя.

Інформація про вибухи почала надходити близько 1:30. Офіційних подробиць станом на 2:00 немає.

О 01:16 у Запоріжжі та Запорізькому районі оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів 5 грудня в селі Новософіївка, що на Запоріжжі, двоє людей загинуло та троє поранено, серед них дитина віком 1 рік 10 місяців.

Також російські окупанти атакували об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя у ніч на 5 грудня.

У ніч проти 6 грудня російсько-окупаційні війська завдали ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є руйнування.

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