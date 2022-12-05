В селі Новософіївка на Запоріжжі внаслідок обстрілів зруйновані будинки, є загиблі

Про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Станом на 14:49 відомо про двох поранених та двох загиблих, ДСНС та швидка допомога вже працюють на місці події.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив , що частина вибухів у Запоріжжі - це відлуння ворожих прильотів у передмісті, решта - вдала робота української ППО.

Куртєв наголосив, що є вірогідність повторної ракетної атаки.

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