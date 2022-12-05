В селі Новософіївка на Запоріжжі внаслідок обстрілів зруйновані будинки, є загиблі
Внаслідок ворожих обстрілів 5 грудня, в селі Новософіївка, що на Запоріжжі, зруйновано декілька приватних будинків, є поранені та загиблі
Про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Станом на 14:49 відомо про двох поранених та двох загиблих, ДСНС та швидка допомога вже працюють на місці події.
Куртєв наголосив, що є вірогідність повторної ракетної атаки.
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