На Запоріжжі вночі лунала повітряна тривога: було чутно вибухи

Про це повідомляє Суспільне.

Звуки вибухів чули близько 00:52 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про небезпеку.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав громадян негайно пройти до укриттів.

Відбій повітряної тривоги пролунав о 1:10.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів 5 грудня в селі Новософіївка, що на Запоріжжі, двоє людей загинуло та троє поранено, серед них дитина віком 1 рік 10 місяців.

Також російські окупанти атакували об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя у ніч на 5 грудня.

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