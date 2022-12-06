На Запоріжжі вночі лунала повітряна тривога: було чутно вибухи
У Запоріжжі в ніч на 6 грудня пролунали вибухи – місті та області була оголошена повітряна тривога
Про це повідомляє Суспільне.
Звуки вибухів чули близько 00:52 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про небезпеку.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав громадян негайно пройти до укриттів.
Відбій повітряної тривоги пролунав о 1:10.
- Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів 5 грудня в селі Новософіївка, що на Запоріжжі, двоє людей загинуло та троє поранено, серед них дитина віком 1 рік 10 місяців.
- Також російські окупанти атакували об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя у ніч на 5 грудня.
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