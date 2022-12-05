Росіяни обстріляли інфраструктуру Запоріжжя

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств", - розповів він.

Наразі повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється.

У ніч на 23 листопада ракети влучили по пологовому відділенню Вільнянська. Загинула дводенна дитина, її мама і лікар залишилися живі. Пізніше російські окупанти випустили ракети по передмістю Запоріжжя. Снаряди впали поруч з лікарнею та з СТО.

У ніч на 2 грудня російські війська вдарили по Запоріжжю. Це спричинило пожежу у будівлі об'єкта інфраструктури.