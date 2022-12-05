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Росіяни обстріляли інфраструктуру Запоріжжя

5 грудня, 2022 понедiлок
01:36
війна з Росією окупанти орки

Російські окупанти атакували об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств", - розповів він.

Наразі повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється.

  • У ніч на 23 листопада ракети влучили по пологовому відділенню Вільнянська. Загинула дводенна дитина, її мама і лікар залишилися живі. Пізніше російські окупанти випустили ракети по передмістю Запоріжжя. Снаряди впали поруч з лікарнею та з СТО.
  • У ніч на 2 грудня російські війська вдарили по Запоріжжю. Це спричинило пожежу у будівлі об'єкта інфраструктури.

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Новини
Запоріжжя
окупанти
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