Росіяни обстріляли інфраструктуру Запоріжжя
Російські окупанти атакували об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств", - розповів він.
Наразі повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється.
- У ніч на 23 листопада ракети влучили по пологовому відділенню Вільнянська. Загинула дводенна дитина, її мама і лікар залишилися живі. Пізніше російські окупанти випустили ракети по передмістю Запоріжжя. Снаряди впали поруч з лікарнею та з СТО.
- У ніч на 2 грудня російські війська вдарили по Запоріжжю. Це спричинило пожежу у будівлі об'єкта інфраструктури.
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