На околиці Запоріжжя пролунали вибухи
Вибухи на околицях Запоріжжя пролунали близько 21-ї години 24 листопада
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"На околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією прильотів у місті не зафіксовано. Деталі уточнюються. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він.
Про звуки вибухів також повідомили місцеві мешканці.
Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 20:54.
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