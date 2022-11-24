На околиці Запоріжжя пролунали вибухи

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.



"На околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією прильотів у місті не зафіксовано. Деталі уточнюються. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

Про звуки вибухів також повідомили місцеві мешканці.

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