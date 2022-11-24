Росіяни обстріляли житловий район Херсона: вбито чотирьох людей

Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"На цю годину відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох з них рашисти забрали життя", - написав Янушевич о 20:15.

Очільник Херсонщини зазначив, що обстріл окупанти скоїли близько 17:00, застосувавши артилерію та реактивні системи залпового вогню.

"Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик", - розповів Янушевич.

Раніше, у ніч на 23 листопада, в обласній лікарні Херсонщини помер 13-річний хлопчик, який разом із батьком потрапив під російський обстріл дорогою з церкви.

23 листопада внаслідок обстрілу росіянами Херсона загинув 73-річний чоловік.

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