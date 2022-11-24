Росіяни обстріляли житловий район Херсона: вбито чотирьох людей
Ввечері 24 листопада російські окупанти обстріляли житловий район Херсона, вбивши щонайменше чотирьох людей
Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"На цю годину відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох з них рашисти забрали життя", - написав Янушевич о 20:15.
Очільник Херсонщини зазначив, що обстріл окупанти скоїли близько 17:00, застосувавши артилерію та реактивні системи залпового вогню.
"Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик", - розповів Янушевич.
- Раніше, у ніч на 23 листопада, в обласній лікарні Херсонщини помер 13-річний хлопчик, який разом із батьком потрапив під російський обстріл дорогою з церкви.
- 23 листопада внаслідок обстрілу росіянами Херсона загинув 73-річний чоловік.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе