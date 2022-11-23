Повертався з церкви: хлопчик, який потрапив на Херсонщині під російський обстріл, помер у лікарні
В обласній лікарні Херсонської області загинув 13-річний хлопчик, який отримав поранення під час атаки російсько-окупаційних військ
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
Хлопчик разом із батьком повертався додому із церкви, коли росіяни відкрили артилерійський вогонь.
Також на Херсонщині через російські обстріли постраждали ще дві дитини: один хлопчик залишився без руки, інший дістав поранення живота.
"Тому наполегливо закликаю жителів області евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - закликав Янушевич.
- Нагадаємо, через катівні, які влаштували окупанти у Херсонській області, пройшли тисячі людей, знайдено навіть окремі камери для знущання з дітей
- За даними Нацполіції, на звільнених від окупантів територіях Донецької, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей знайдено тіла 991 цивільної особи
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