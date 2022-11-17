Про це на брифінгу 17 листопада повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України (НПУ) генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, передає Укрінформ.

"Щодо декуопаційних заходів, які здійснює Нацполіція, то на деокупованих територіях Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей поліцією забезпечено стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку у 577 населених пунктах. Відновлено роботу 15 підрозділів поліції, задокументовано 3 559 воєнних злочинів. Виявлено тіла 991 цивільної особи", - сказав Сергєєв.

Він також зазначив, що фахівці знайшли на цих територіях 33 тисячі вибухових предметів.

Російські окупанти перед втечею замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області, вибухотехнікам довелось її підірвати.

У Херсоні знайшли катівню, де окупанти знущались із українських громадян.

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