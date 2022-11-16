Окупанти замінували будівлю управління поліції на Херсонщині: вибухотехніки були змушені її підірвати
Російські окупанти перед втечею замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області, нашим вибухотехнікам довелось її підірвати
Про це голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив у Facebook.
"Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння. Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо", - написав він і показав відео.
За словами Клименка, поліцейські сапери з початку деокупації обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини і вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Головний поліцейський України вкотре закликав мешканців щойно звільнених територій не поспішати з поверненням додому.
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