Про це голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив у Facebook.

"Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння. Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо", - написав він і показав відео.

За словами Клименка, поліцейські сапери з початку деокупації обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини і вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Головний поліцейський України вкотре закликав мешканців щойно звільнених територій не поспішати з поверненням додому.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

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