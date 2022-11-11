ЗСУ заходять у Херсон, місто повертається під контроль України, - українська розвідка

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено", – йдеться в повідомленні.

Українська розвідка закликає російських окупантів здаватися у полон.

"Як і очікувалося, після відступу основного угруповання військ армії РФ з українського Херсона ваше командування кинуло вас напризволяще. Ваші командири закликають вас переодягатися у цивільний одяг та намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це вам не вдасться. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", – пише пресслужба.

У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує збереження життя та безпеку. Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію проєкту "Хочу жити": +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 або написати у чат-бот.

У соцмережах публікують відео, де на центральній площі Херсона українці зустрічають свої Збройні Сили.

Також раніше цього дня херсонці зібралися на площі, аби зустріти українських визволителів.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав жителів Херсону та населених пунктів Правобережжя бути менше на вулицях та загалом бути обережними.

"Найближчими днями потрібно дотримуватись максимальної обережності! Мінімізувати пересування містом, не торкатися будь-яких підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки орків. Не намагайтеся заходити в адміністративні будівлі та місця колишньої дислокації орків, це може бути небезпечно", - пише Соболевський.