ЗСУ заходять у Херсон, місто повертається під контроль України, - українська розвідка
11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено", – йдеться в повідомленні.
Українська розвідка закликає російських окупантів здаватися у полон.
"Як і очікувалося, після відступу основного угруповання військ армії РФ з українського Херсона ваше командування кинуло вас напризволяще. Ваші командири закликають вас переодягатися у цивільний одяг та намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це вам не вдасться. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", – пише пресслужба.
У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує збереження життя та безпеку. Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію проєкту "Хочу жити": +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 або написати у чат-бот.
У соцмережах публікують відео, де на центральній площі Херсона українці зустрічають свої Збройні Сили.
Також раніше цього дня херсонці зібралися на площі, аби зустріти українських визволителів.
Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав жителів Херсону та населених пунктів Правобережжя бути менше на вулицях та загалом бути обережними.
"Найближчими днями потрібно дотримуватись максимальної обережності! Мінімізувати пересування містом, не торкатися будь-яких підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки орків. Не намагайтеся заходити в адміністративні будівлі та місця колишньої дислокації орків, це може бути небезпечно", - пише Соболевський.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області. В Міноборони України прокоментували можливий вихід армії РФ з Херсона, зазначивши, що "росіянам вірити не можна".
- Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою. Експерти зазначали, що на Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ.
- 10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Півдні звільнено вже 41 населений пункт. А українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький зауважив, що в районі Херсона ще залишилось близько 20 тис. окупантів і їм можуть наказати "обороняти" місто. А міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на тому, що Росії потрібно щонайменше тиждень, аби покинути Херсон.
- Вночі на 11 листопада в ОК "Південь" також розповіли, що ситуація на їхньому напрямку залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.
- Українське військо продовжує наступати на Херсонському напрямку. За 9 листопада звільнено 12 населених пунктів області.
- Сьогодні захисники з 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка зайшли в село Благодатне Херсонської області, тепер там майорить український прапор. Це за 30 км від Херсону.
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