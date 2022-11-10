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Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ, - херсонський політолог Молчанов
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На Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ, - херсонський політолог Молчанов

10 листопада, 2022 четвер
22:29
війна з Росією гаубиця FH-70

Політолог Володимир Молчанов вважає, що окупантам вже пізно розробляти пастки на Херсонщині

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ніяких ознак, що готується пастка у Херсоні, нема. Відучора почалася втеча російських військ. Вже оголосили про звільнення від окупантів сіл Брускинське й Борозенське. До того були Снігурівка, Правдине, Калинівське. Рашисти точно відійшли від Милового, Червоного Маяка, Зміївки, тобто до самого Берислава. З західного напрямку - від Станіслава й Томиної Балки", - зазначив Молчанов.

За словами політолога, противник зосереджується близько до переправ.

"При спробах переправитися Дніпром ворог зазнає величезних втрат. Противник вже не має позицій, на яких міг би затриматися, щоб влаштувати якусь пастку ЗСУ, крім Херсона. Але місцеве населення люто ненавидить окупантів та радо допоможе розвідгрупам ЗСУ зайти у Херсон", - підкреслив Молчанов.

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