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Головна війна з Росією Снігурівка та Берислав - це райони, на яких будується вся система укріплених позицій армії РФ, - військовий експерт Кузан
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Снігурівка та Берислав - це райони, на яких будується вся система укріплених позицій армії РФ, - військовий експерт Кузан

10 листопада, 2022 четвер
20:55
війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив, що Сили оборони України планомірно здійснюють просування вперед

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Мушу сказати, що потрібно дочекатися офіційних повідомлень про звільнення того чи іншого українського міста. Населений пункт вважається звільнений тільки після проведення стабілізаційних заходів. Тільки Генштаб України повідомляє про звільнення населених пунктів", - наголосив Кузан.

За словами експерта, Снігурівка та Берислав на Херсонщині - це райони на яких будується вся система укріплених позицій російської армії на Півдні.

"Звільнення одного з цих районів означає, що оборона противника поступово сиплеться. Сили оборони України планомірно здійснюють просування вперед. На Херсонщині продовжуються бої, там залишаються російські окупаційні війська. Вони ще не вийшли на лівий берег. Нам не потрібно становити собі завищених очікувань. Найголовніше, що на Півдні та Сході йде просування ЗСУ вперед", - пояснив Кузан.

  • ЗСУ звільнили Давидів Брід Херсонської області на початку жовтня.
  • 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
  • Снігурівка Миколаївської області знову з українським прапором

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