На Херсонщині триває наступ ЗСУ: Міноборони підтвердило визволення Давидового Броду, а депутат облради – Великої Олександрівки
Українські війська активізувались на Півдні та щодня звільняють від окупантів нові території України
Українські війська активізувались на Півдні та щодня звільняють від окупантів нові території України
Про звільнення Давидового Броду спочатку повідомив народний депутат, який перебуває у лавах ЗСУ, Роман Лозинський.
"Давидів Брід! Відвойований! Тут щойно піднято наш прапор! Один з ключових на плацдармі за Інгульцем на Херсон! Вже майже рідний. Зґвалтований російською окупацією. Він стане однією з перлин наших мандрів півднем України після перемоги. Зустрінемось на річці Інгулець!", - пише нардеп у фейсбук.
Згодом інформацію підтвердило Міноборони.
Депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко повідоимив про звільнення ще одного населеного пункту Херсонщини – Великої Олександрівки. Радник очільник МВС Антон Геращенко додає, що це підтверджує і терорист Гіркін-Стрелков.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.92
-
EUR
Купівля 38.68Продаж 39.93
- Актуальне
- Важливе