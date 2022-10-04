Українські війська активізувались на Півдні та щодня звільняють від окупантів нові території України

Про звільнення Давидового Броду спочатку повідомив народний депутат, який перебуває у лавах ЗСУ, Роман Лозинський.

"Давидів Брід! Відвойований! Тут щойно піднято наш прапор! Один з ключових на плацдармі за Інгульцем на Херсон! Вже майже рідний. Зґвалтований російською окупацією. Він стане однією з перлин наших мандрів півднем України після перемоги. Зустрінемось на річці Інгулець!", - пише нардеп у фейсбук.

Згодом інформацію підтвердило Міноборони.

Депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко повідоимив про звільнення ще одного населеного пункту Херсонщини – Великої Олександрівки. Радник очільник МВС Антон Геращенко додає, що це підтверджує і терорист Гіркін-Стрелков.

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