Про це повідомили аналітики Deep State.

За їхніми даними, окупанти втекли зі Снігурівки вночі.

"Аналогічно як і в Давидовому Броді місяць тому, ворог покинув Снігурівку в темну пору доби. ЗСУ просунулися в Калинівське та в південну частину Дудчан. Крім того, ворог почав виходити з багатьох ділянок фронту, при цьому мінуючи відступи і підриваючи мости", - йдеться в повідомленні.

Стратегічна цінність Снігурівки полягає в тому, що вона є зручним плацдармом на березі річки Інгулець та залізничним вузлом.

У мережі також з'явилось відео зі звільненої Снігурівки.

ЗСУ звільнили Давидів Брід на початку жовтня.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

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