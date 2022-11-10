ЗСУ звільнили Снігурівку на Херсонщині, - Deep State
Снігурівка Херсонської області знову з українським прапором
Про це повідомили аналітики Deep State.
За їхніми даними, окупанти втекли зі Снігурівки вночі.
"Аналогічно як і в Давидовому Броді місяць тому, ворог покинув Снігурівку в темну пору доби. ЗСУ просунулися в Калинівське та в південну частину Дудчан. Крім того, ворог почав виходити з багатьох ділянок фронту, при цьому мінуючи відступи і підриваючи мости", - йдеться в повідомленні.
Стратегічна цінність Снігурівки полягає в тому, що вона є зручним плацдармом на березі річки Інгулець та залізничним вузлом.
У мережі також з'явилось відео зі звільненої Снігурівки.
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