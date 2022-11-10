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За добу на Херсонщині ЗСУ деокупували 12 населених пунктів, - Залужний

10 листопада, 2022 четвер
13:28
війна з Росією ЗСУ нищать

Лише за вчора Збройні Сили України звільнили на Херсонському напрямку 12 населених пунктів. Загалом від 1 жовтня деокуповано до 1381 квадратних кілометрів

Про це написав у телеграмі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"За кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій. Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач уточнив, що не може підтвердити або спростувати інформацію про "виведення" рашистських військ з Херсону. Тому ЗСУ продовжують наступати згідно з попереднім планом.

Минулої доби українські воїни на напрямку Петропавлівка-Новорайськ просунулись на 7 км і взяли під контроль 6 населених пунктів, це до 107 кв. км нашої землі.

На Первомайському-Херсоні бійці також деокупували 6 населених пунктів площею 157 кв. км, таким чином просунувшись на 7 км.

Загалом з 1 жовтня на Херсонському напрямку Збройні Сили України звільнили до 1381 кв. км - це 41 населений пункт. Військові просунулися в глибину оборони противника до 36,5 км.

"Вірте у Збройні Сили України та нашу перемогу!" - додав Залужний.

  • 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
  • Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не радіти завчасно  новині про відступ російських військ з Херсонщини та наголосив про необхідність дотримуватися інформаційної тиші.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою. 
  • ЗСУ звільнили Давидів Брід на початку жовтня.
  • 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
  • 10 листопада стало відомо, що ЗСУ звільнили Снігурівку.  

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Херсон
ЗСУ
Херсонщина
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Валерій Залужний
деокупація України
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