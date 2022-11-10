За добу на Херсонщині ЗСУ деокупували 12 населених пунктів, - Залужний

Про це написав у телеграмі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"За кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій. Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач уточнив, що не може підтвердити або спростувати інформацію про "виведення" рашистських військ з Херсону. Тому ЗСУ продовжують наступати згідно з попереднім планом.

Минулої доби українські воїни на напрямку Петропавлівка-Новорайськ просунулись на 7 км і взяли під контроль 6 населених пунктів, це до 107 кв. км нашої землі.

На Первомайському-Херсоні бійці також деокупували 6 населених пунктів площею 157 кв. км, таким чином просунувшись на 7 км.

Загалом з 1 жовтня на Херсонському напрямку Збройні Сили України звільнили до 1381 кв. км - це 41 населений пункт. Військові просунулися в глибину оборони противника до 36,5 км.

"Вірте у Збройні Сили України та нашу перемогу!" - додав Залужний.