Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється Силами оборони. Ворог продовжує маневри з переміщення підрозділів та техніки між двома берегами Дніпра. Облаштовує рубежі оборони на лівому березі, веде обстріл наших позицій на правому березі. Сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега. Вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи і намагаються врятуватися втечею", - йдеться у зведенні.

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9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

Снігурівка Миколаївської області знову з українським прапором

Експерти зазначають, що на Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ.

10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Півдні звільнено вже 41 населений пункт. А українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії потрібно щонайменше тиждень, аби покинути Херсон.

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