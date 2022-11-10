Українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами, - Зеленський
В Україні було заміновано 300 тис. кв. км – зараз залишилось 170 тис. кв. км. там, де бойові дії ще тривають, де ворог ще додасть мінувань перед своїм відходом
Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.
"Перше й базове – це розмінування. Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати. Ми повинні за роки зробити те, що десь іще у світі могло відбуватися десятиліттями після боїв. Передусім розміновуються будинки, соціальні об’єкти, комунікації, дороги – увесь простір життя людей. Але окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси. На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тис. кв. км небезпечної для життя території", - заявив Зеленський.
Президент додав, що сьогодні завдяки справжньому героїзму українських саперів і піротехніків, наших рятувальників і всіх, хто їм допомагає, площу забрудненої мінами та боєприпасами землі вдалося скоротити:
"Тепер залишилося для розмінування близько 170 тис. кв. км. Зокрема це й у найскладніших місцях – там, де бойові дії ще тривають, там, де ворог ще додасть мінувань перед своїм відходом, як це зараз у Херсоні... Плюс ліси, плюс величезна площа полів".
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