Резніков заявив, що Росії потрібно щонайменше тиждень, щоб покинути Херсон

Про це повідомляє Reuters.

За словами Резнікова, на правому березі Херсонської області розташовані 40 тис. загарбників.

"Не так просто вивести ці війська з Херсона за один чи два дні. Це займе щонайменше тиждень", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

Снігурівка Миколаївської області знову з українським прапором

Експерти зазначають, що на Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ.

10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Півдні звільнено вже 41 населений пункт. А українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами.

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