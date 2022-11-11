Резніков заявив, що Росії потрібно щонайменше тиждень, щоб покинути Херсон
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії потрібно щонайменше тиждень, аби покинути Херсон
Про це повідомляє Reuters.
За словами Резнікова, на правому березі Херсонської області розташовані 40 тис. загарбників.
"Не так просто вивести ці війська з Херсона за один чи два дні. Це займе щонайменше тиждень", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- Снігурівка Миколаївської області знову з українським прапором
- Експерти зазначають, що на Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ.
- 10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Півдні звільнено вже 41 населений пункт. А українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 39.17Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе