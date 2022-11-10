Про це пише The Guardian, з посиланням на коментар представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького.

За його словами, спочатку росіяни вивезли мирних жителів, потім військових, які не брали участі в активних бойових діях, логістику та боєприпаси.

Як розповів Скібіцький, росіяни відступають від другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські війська на початку жовтня. Але вони збудували лінію оборони навколо Херсона, і "час покаже", чи захочуть вони обороняти місто.

Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

В Міноборони України прокоментували можливий вихід армії РФ з Херсона, зазначивши, що "росіянам вірити не можна".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою.

Експерти зазначають, що на Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ.

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