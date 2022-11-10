Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, передає Liga.net.

Так, 9 листопада Шойгу погодився із пропозицією командувача російського угрупування в Україні Сергія Суровікіна про відведення російських військ на лівий берег Дніпра. Відео доповіді Суровікіна опублікували російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Маляр, росіянам вірити не можна, в чому Україна переконувалася неодноразово, а мистецтво війни включає і вміння обдурити супротивника.

"Вони всі там вишикувалися, всі бачили цю театралізовану дію. Це сигнали РФ, які Москва подає внутрішньому споживачеві і на зовнішню аудиторію. Але ще раз повторюся, росіянам вірити не можна", — сказала заступниця голови МО.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не радіти завчасно новині про відступ російських військ з Херсонщини та наголосив про необхідність дотримуватися інформаційної тиші.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою.

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