30 км від Херсону. Воїни ЗСУ підняли синьо-жовтий стяг над Благодатним
Захисники з 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка зайшли в село Благодатне Херсонської області, тепер там майорить український прапор
Про це мовиться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в телеграмі.
"Попереду ще багато роботи. Ми і надалі крок за кроком визволятимемо рідну землю.
Херсонщина - це Україна!!!" - мовиться в тексті пресслужби.
- Нагадаємо: на Півдні вже звільнено 41 населений пункт, а українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, що замінували окупанти. Про це 10 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.
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