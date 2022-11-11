Про це мовиться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в телеграмі.

"Попереду ще багато роботи. Ми і надалі крок за кроком визволятимемо рідну землю.

Херсонщина - це Україна!!!" - мовиться в тексті пресслужби.

Нагадаємо: на Півдні вже звільнено 41 населений пункт, а українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, що замінували окупанти. Про це 10 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

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