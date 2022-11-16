У звільненому Херсоні виявили чергову катівню російських окупантів

Про це інформує Служба безпеки України.

"Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що рашисти утримували у нелюдських умовах місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з російськими окупантами.

"Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - пишуть у СБУ.

Нині всі докази документують, аби встановити винних та притягнути їх до відповідальності.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.

Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.

СБУ виявила засекречені документи зі списком агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації Херсону.

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