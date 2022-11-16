У звільненому Херсоні виявили чергову катівню російських окупантів
У деокупованому Херсоні знайшли ще одну катівню рашистів. Правоохоронці документують злочини російських загарбників
Про це інформує Служба безпеки України.
"Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів", - пише пресслужба.
Повідомляється, що рашисти утримували у нелюдських умовах місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з російськими окупантами.
"Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - пишуть у СБУ.
Нині всі докази документують, аби встановити винних та притягнути їх до відповідальності.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
- Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.
- Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.
- СБУ виявила засекречені документи зі списком агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації Херсону.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе