Мешканці Херсона можуть пройти безкоштовний огляд і отримати ліки: МОЗ повідомило, куди слід звертатись
Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
"У Херсоні продовжують роботу бригади МО "Лікарі без кордонів". Здійснюється медичний огляд пацієнтів та безкоштовне забезпечення необхідними ліками (жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо)", - розповіли в міністерстві.
"Прийом здійснюється в приміщенні залізничного вокзалу м. Херсона", - наголосили там.
У МОЗ зазначили, що ситуація в місті важка, але контрольована, потроху починають відчиняти аптеки.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
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