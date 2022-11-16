Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"У Херсоні продовжують роботу бригади МО "Лікарі без кордонів". Здійснюється медичний огляд пацієнтів та безкоштовне забезпечення необхідними ліками (жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо)", - розповіли в міністерстві.

"Прийом здійснюється в приміщенні залізничного вокзалу м. Херсона", - наголосили там.

У МОЗ зазначили, що ситуація в місті важка, але контрольована, потроху починають відчиняти аптеки.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

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