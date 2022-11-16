Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти
У звільнене місто компанія доставила 12 т продуктів, води та засобів особистої гігієни
"Нова пошта першою серед українських бізнесів заходить у звільнені міста. Ми вдячні нашим партнерам, які готові так само як і ми, блискавично реагувати на нові виклики. Компанії IDS Ukraine та "Біосфера" надали свою продукцію для мешканців Херсона, а Нова пошта додатково придбала продукти та доставила в місто протягом доби після звільнення", – розповідає Олена Плахова, директорка з управління репутацією Нової пошти.
Допомогти українцям, які понад пів року були в окупації, може кожен. Для цього варто придбати необхідні продукти, а Нова пошта оплатить доставку.
Щоб полегшити збір пакунку з гуманітарною допомогою, у Новій пошті склали список найнеобхідніших продуктів та ліків, яких потребують мешканці.
Звертаємо увагу: одяг, взуття, товари домашнього виробництва – не приймаються, так само, як і продукти в звичайних пакетах, скляних банках, свіжі овочі та фрукти. Лише заводська упаковка, що не б'ється.
Відправити гуманітарну допомогу просто. У відділенні потрібно сказати оператору, що хочете відправити гуманітарну допомогу на деокуповані території, і вказуєте населений пункт, куди саме бажаєте відправити.
Запакувати товари можете самостійно або попросити співробітників Нової пошти.
У компанії запевняють: гуманітарну допомогу отримують українці, які проживають на деокупованих територіях. Посилки оператори роздають тим, хто звертається до них по допомогу. Співробітники Нової пошти фіксують на камеру момент передачі коробки в руки кожній людині. Звіти з видачі гуманітарної допомоги ви завжди можете переглянути в соціальних мережах або отримати за запитом.
Більше деталей за посиланням.
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