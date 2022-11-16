У деокупованому Херсоні виявили засекречені документи зі списком агентів ФСБ
СБУ виявила засекречені документи зі списком агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації Херсону
Про це інформує Служба безпеки України.
"Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів", - пише пресслужба.
Правоохоронці вилучили власноруч написані "зобов’язання" агентів про конфіденційне співробітництво з російською спецслужбою, їхні справи, повідомлення про результати виконання завдань та "протоколи обшуків" у помешканнях херсонців.
Представники спецслужби РФ покинули документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі.
Слідство встановило, що колаборанти наводили рашистів на українських патріотів, учасників руху опору.
"Агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими "уголовными делами". Виявлено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків". Отримали інформацію, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу "временно-оперативной группы ВОГ-8", - повідомляє СБУ.
Нині матеріали направили на експертизу для проведення оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
- Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.
- Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе