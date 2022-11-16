У деокупованому Херсоні виявили засекречені документи зі списком агентів ФСБ

Про це інформує Служба безпеки України.

"Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів", - пише пресслужба.

Правоохоронці вилучили власноруч написані "зобов’язання" агентів про конфіденційне співробітництво з російською спецслужбою, їхні справи, повідомлення про результати виконання завдань та "протоколи обшуків" у помешканнях херсонців.

Представники спецслужби РФ покинули документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі.

Слідство встановило, що колаборанти наводили рашистів на українських патріотів, учасників руху опору.

"Агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими "уголовными делами". Виявлено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків". Отримали інформацію, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу "временно-оперативной группы ВОГ-8", - повідомляє СБУ.

Нині матеріали направили на експертизу для проведення оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.