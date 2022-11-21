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Через російські катівні на Херсонщині пройшли тисячі людей, знайдено окремі камери для дітей, - омбудсмен

21 листопада, 2022 понедiлок
21:16
війна з Росією Катівня на Херсонщині

Через катівні, які влаштували окупанти у Херсонській області, пройшли тисячі людей, знайдено навіть окремі камери для знущання з дітей

Про це в ефірі телеканалу "Freedom" заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

"Щодо кількості людей, які через них (катівні, - ред.) пройшли — це тисячі людей. Знаєте, я відвідував усі звільнені території, але масштаби порушень міжнародного гуманітарного права, які там (на Херсонщині, — ред.) побачив, навіть мене вжахнули. Тут уже РФ дійшла до того, що вона окремо зробила камеру для дітей, де їх так само били", - зазначив Лубінець.

За його словами, окупанти били людей не задля того, аби отримати інформацію, а просто так. За розповідями свідків, людей на вулиці ловили, вдягали мішки на голову, завозили в катівні й катували, не ставлячи жодних запитань. При цьому проти людей застосовували струм.

Лубінець зазначив, що людей доводили до такого стану, що дехто з них навіть просив їх убити.

А в одній з катівень людям не давали їжі і води, вони змушені були збирати технічну воду з труби у камері і передавати її один одному, розповів омбудсмен.

"Хлопці набирали у пластикову пляшку цю технічну воду і передавали з камеру в камеру. Там був маленький отвір, де проходила труба для опалення,.. люди через цей отвір передавали цю пляшку, щоб по всіх камерах — а їх було 6 - розходилася пляшка. (Потім) вона поверталася назад - і знову у неї набирали (воду)”, - сказав Лубінець.

Російські військові фіксували катування на відео, ніби насолоджуючись процесом. Омбудсмен зазначив, що неможливо пояснити, "чому така жорстокість, таке ставлення було просто до звичайних цивільних осіб, і тим більше дітей".

  • За даними Нацполіції, на звільнених від окупантів територіях Донецької, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей знайдено тіла 991 цивільної особи.

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