"Таких масштабів я ще не бачив": український омбудсмен про побачене в херсонських катівнях
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець шокований побаченим у херсонських катівнях, де російські військові знущались із українців
Про це він сказав в ефірі телемарафону в четвер, передає Інтерфакс-Україна.
"Є різниця навіть порівняно з територіями Харківської та Київської областей... Таких масштабів я ще не бачив, а я відвідував особисто всі катівні в різних областях України. Масштаб просто жахливий", - сказав Лубінець.
За його словами, російські загарбники катували українців електрострумом, ламали їм кістки, били металевими трубами, знімаючи процес на відео, а потім убивали.
Лубінець переконаний, що в кожному великому населеному пункті України після деокупації буде знайдено катівні, "оскільки це система, яку побудувала Російська Федерація". За його словами, де є фільтраційні табори, там неодмінно є й катівні.
Омбудсмен також розповів, що в Херсоні знайдено одне місце масового поховання, де наразі правоохоронні органи здійснюють процесуальні дії. Лубінець зазначив, що після того, як воєнні злочини представників російської армії буде зафіксовано, доступ до поховання отримають і журналісти.
- У Херсоні знайшли катівню, де окупанти знущались із українських громадян.
- За даними Нацполіції, на звільнених від окупантів територіях Донецької, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей знайдено тіла 991 цивільної особи.
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