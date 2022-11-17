Про це він сказав в ефірі телемарафону в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"Є різниця навіть порівняно з територіями Харківської та Київської областей... Таких масштабів я ще не бачив, а я відвідував особисто всі катівні в різних областях України. Масштаб просто жахливий", - сказав Лубінець.

За його словами, російські загарбники катували українців електрострумом, ламали їм кістки, били металевими трубами, знімаючи процес на відео, а потім убивали.

Лубінець переконаний, що в кожному великому населеному пункті України після деокупації буде знайдено катівні, "оскільки це система, яку побудувала Російська Федерація". За його словами, де є фільтраційні табори, там неодмінно є й катівні.

Омбудсмен також розповів, що в Херсоні знайдено одне місце масового поховання, де наразі правоохоронні органи здійснюють процесуальні дії. Лубінець зазначив, що після того, як воєнні злочини представників російської армії буде зафіксовано, доступ до поховання отримають і журналісти.

У Херсоні знайшли катівню, де окупанти знущались із українських громадян.

За даними Нацполіції, на звільнених від окупантів територіях Донецької, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей знайдено тіла 991 цивільної особи.

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