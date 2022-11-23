Росія обстріляла Херсон з артилерії. Загинув 73-річний чоловік

Про це повідомив представник ОП Кирило Тимошенко.

"Херсон. Ворог продовжує тероризувати місто. Окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинув чоловік віком 73 роки", - пише Тимошенко.

Інформацію також підтвердив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

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