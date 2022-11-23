ППО збила 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе, які атакували Україну

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Загалом Росія випустила 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 і "Калібр". Пуски здійснили з Чорного моря, Ростовської області та Каспійського регіону.

"51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу "Ланцет". Повітряні Сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, знищуючи ворожі повітряні цілі по всій території України, на всіх напрямках. На превеликий жаль, внаслідок чергової терористичної атаки РФ, загинули люди, є влучання в житлові будинки. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих…", - пишуть у Повітряних Силах.

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