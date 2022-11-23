ППО збила 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе, які атакували Україну
У середу, 23 листопада, сили ППО збили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе, які атакували територію України
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Загалом Росія випустила 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 і "Калібр". Пуски здійснили з Чорного моря, Ростовської області та Каспійського регіону.
"51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу "Ланцет". Повітряні Сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, знищуючи ворожі повітряні цілі по всій території України, на всіх напрямках. На превеликий жаль, внаслідок чергової терористичної атаки РФ, загинули люди, є влучання в житлові будинки. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих…", - пишуть у Повітряних Силах.
- Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. Зеленський відреагував на обстріли.
- Удень 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.
- Того ж дня після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
- Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води призупинене в усьому Києві.
- Через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.
- Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що ракетні атаки від російського агресора не наблизять Україну до перемовин з терористами.
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