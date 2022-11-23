"Бажання – нищити рашистську потвору": Данілов заявив, що обстріли не змусять Україну вести перемовини з РФ

Про це Олексій Данілов написав у Twitter.

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони!", - йдеться у заяві секретаря РНБО.

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