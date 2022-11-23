"Бажання – нищити рашистську потвору": Данілов заявив, що обстріли не змусять Україну вести перемовини з РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що ракетні атаки від російського агресора не наблизять Україну до перемовин з терористами
Про це Олексій Данілов написав у Twitter.
"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони!", - йдеться у заяві секретаря РНБО.
- Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. Зеленський відреагував на обстріли.
- Удень 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.
- Того ж дня після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
- Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води призупинене в усьому Києві.
- Через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.
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