Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця - вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ", - написав він.

Наразі на місці працюють рятувальники.

Увечері 12 листопада окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала.

А вночі на 14 листопада ворожі війська вдарили ракетою в одне з сіл Запорізького району, у результаті чого пошкоджено лінію електромереж.

Вранці 15 листопада війська РФ вгатили 4 ракетами по передмістю Запоріжжя.

Вже у ніч на 17 листопада ворожі війська вдарили по Вільнянщині, що на Запоріжжі. Руйнувань зазнали будинки, інфраструктура, 7 людей загинули. Станом на сьому годину вечора 18 листопада було відомо про 10 загиблих.

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