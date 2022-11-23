Окупанти завдали ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянська, загинуло немовля
Вночі на 23 листопада російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні
Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця - вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ", - написав він.
Наразі на місці працюють рятувальники.
- Увечері 12 листопада окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала.
- А вночі на 14 листопада ворожі війська вдарили ракетою в одне з сіл Запорізького району, у результаті чого пошкоджено лінію електромереж.
- Вранці 15 листопада війська РФ вгатили 4 ракетами по передмістю Запоріжжя.
- Вже у ніч на 17 листопада ворожі війська вдарили по Вільнянщині, що на Запоріжжі. Руйнувань зазнали будинки, інфраструктура, 7 людей загинули. Станом на сьому годину вечора 18 листопада було відомо про 10 загиблих.
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