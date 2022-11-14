Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюди вцілили ракетою в одне з сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж", - написав він.

Інші руйнування відсутні, люди неушкоджені.

Увечері 12 листопада окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала.

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