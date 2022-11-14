Росіяни вдарили ракетою по селу на Запоріжжі, пошкоджено лінію електромереж
Вночі на 14 листопада ворожі війська вдарили ракетою в одне з сіл Запорізького району, у результаті чого пошкоджено лінію електромереж
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюди вцілили ракетою в одне з сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж", - написав він.
Інші руйнування відсутні, люди неушкоджені.
- Увечері 12 листопада окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала.
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