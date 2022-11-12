Ворог атакував Запоріжжя "іскандером" з 54 касетними зарядами

Про це пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграм.

Увечері 12 листопада росіяни випустили по Запоріжжю ракету з комплексу "Іскандер-К", що містила в собі 54 касетних заряди. Вони не розірвались та впали неподалік шести житлових будівель в Шевченківському районі міста.

"Ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Всередині - сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко "прошивають" навіть бетонні конструкції", - інформує Тимошенко.

Заступник керівника Офісу президента також повідомляє, що зараз на порядку денному стоїть питання про евакуацію жителів Запоріжжя. Це потрібно, щоб вибухотехніки могли знешкодити снаряди окупантів.

Нагадаємо, що за добу 12 листопада росіяни нанесли по Україні 14 авіаударів та здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під вогнем опинилося три області.

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