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Війна з Росією: хроніка
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Ворог атакував Запоріжжя "іскандером" з 54 касетними зарядами

12 листопада, 2022 субота
20:59
війна з Росією Уламки ворожої ракети в Запоріжжі

Окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала

Про це пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграм.

Увечері 12 листопада росіяни випустили по Запоріжжю ракету з комплексу "Іскандер-К", що містила в собі 54 касетних заряди. Вони не розірвались та впали неподалік шести житлових будівель в Шевченківському районі міста. 

"Ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Всередині - сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко "прошивають" навіть бетонні конструкції", - інформує Тимошенко.

Заступник керівника Офісу президента також повідомляє, що зараз на порядку денному стоїть питання про евакуацію жителів Запоріжжя. Це потрібно, щоб вибухотехніки могли знешкодити снаряди окупантів.

  • Нагадаємо, що за добу 12 листопада росіяни нанесли по Україні 14 авіаударів та здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під вогнем опинилося три області. 

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Новини
Запоріжжя
окупанти
ракетний удар
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