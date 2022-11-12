Ворог атакував Запоріжжя "іскандером" з 54 касетними зарядами
Окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала
Про це пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграм.
Увечері 12 листопада росіяни випустили по Запоріжжю ракету з комплексу "Іскандер-К", що містила в собі 54 касетних заряди. Вони не розірвались та впали неподалік шести житлових будівель в Шевченківському районі міста.
"Ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Всередині - сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко "прошивають" навіть бетонні конструкції", - інформує Тимошенко.
Заступник керівника Офісу президента також повідомляє, що зараз на порядку денному стоїть питання про евакуацію жителів Запоріжжя. Це потрібно, щоб вибухотехніки могли знешкодити снаряди окупантів.
- Нагадаємо, що за добу 12 листопада росіяни нанесли по Україні 14 авіаударів та здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під вогнем опинилося три області.
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