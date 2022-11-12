Окупанти атакували понад 15 населених пунктів Донеччини, Дніпропетровщини та Сумщини

Про це мовиться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ на сторінці у фейсбук.

За добу 12 листопада ворог 14 разів використовував авіацію для ураження території України та здійснив до 10 обстрілів з РСЗВ. Від загарбників постраждали мешканці Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Наступальні дії окупантів тривають у напрямку Бахмута, Авдіївки та Новопавлівки. Водночас росіяни укріплюють рубежі оборони на лівому березі Дніпра.

Генштаб інформує, що на Волині та Поліссі ситуація не змінилася, на інших напрямках ворог атакував:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, під вогнем опинилися Славгород і Ромашково Сумської області;

на Слобожанському напрямку – окупанти здійснили 23 артилерійських обстріли на території, що неподалік від лінії зіткнення.

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії, обстрілів зазнали райони населених пунктів: Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, атаковані райони Опитного, Білогорівки та Нью-Йорку;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, від ворога постраждали люди з районів Времівки, Вугледару, Щербаків, Степового та Пречистівки.

Пресслужба Генштабу доповідає, що на лівому березі Дніпра росіяни налагоджують інженерне обладнання позицій. У ЗСУ нагадали, що це спричинено підривом Антонівського автомобільного й залізничного мостів, дороги через греблю Каховської ГЕС та інших переправ.

Нагадаємо, зранку 12 листопада Генштаб повідомив про початок стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Херсонщини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb